國民黨：蘇貞昌敢辦指台只需100萬劑疫苗的日本議員嗎

新竹縣副縣長陳見賢因轉傳「政府為推國產只和日本要少量疫苗」訊息遭刑事局約談，國民黨今在記者會拿出日本「共同通訊社」6月5日報導，內容指自民黨外交小組組長佐藤正久透露5月下旬台灣方面正式請求提供100萬劑，佐藤更指台灣7月就有國產疫苗1000劑。強調陳見賢是有所依據，民進黨敢辦佐藤，說他講的是假消息嗎？而且民進黨人士自己製圖又發布假消息，刑事局有查辦嗎？

國民黨文傳會主委王育敏表示，陳見賢的質疑是有所本的，只是他轉貼的訊息竟然很快速的遭到刑事局的約談，而民進黨相關人士從疫情發展到現在這當中傳了多少的假訊息，有道歉嗎？有查辦啊？通通都沒有。

王育敏指出，日本共同社6月5日報導，日本自民黨外交小組的組長佐藤正久5日在東京電視台的節目當中透露，其中他說明關於向台灣提供疫苗的時候，他指稱5月下旬台灣方面正式請求提供100萬劑。他強調，在政府和自民黨相關議員的協助下，最終增加的24萬劑，並實現了提供。

王育敏請問民進黨，如果這個是來自於共同社，而且是自民黨外交小組組長佐藤所講的事情，真的是假訊息嗎？而且他提到，台灣方面正式請求提供100萬劑。請要問蔡政府，台灣方面是誰？是駐日大史謝長廷？還是蔡英文總統？還是副總統賴清德？當時他們都在搶功。

王育敏表示，台灣民眾也在問，為什麼只開口跟對方要了這樣子一個數量？如果陳見賢有講錯，他可能幫民進黨多講的24萬劑，因為佐藤的意思是台灣方面只要100萬劑，然後是在自民黨議員跟政府的協助底下，再多給了24萬劑，所以總共是124萬劑。請問，如果連日本媒體都是這樣子報導，那陳見賢轉傳的這個信息請問哪一個部分是假？

王育敏說，行政院長蘇貞昌為此大動肝火，說這個非常惡意，然後很快地就看到刑事警察局立刻就是約談陳見賢，這個就是民進黨、蔡政府，大家已經看穿他的手段跟方法。對於不同的政黨，他不惜用國家機器來打壓你、來偵辦你，達到寒蟬效應讓你不敢再轉傳，讓你不敢再發聲。

王育敏說，如果蘇貞昌要辦假訊息，請問敢去辦自民黨外交小組組長佐藤嗎？蘇是不是也請刑事局去日本好好偵辦，說他講的是假訊息，說台灣官方從來都沒有跟日本要求100萬劑疫苗，而是說越多越好，從來都沒有講數字，數字都是日本自己講的，是這樣嗎？

文傳會副主委鄭照新表示，佐藤正久在東京電視台透露的有兩個重點。第一，他在這個談話裡很明顯提到，台灣這邊的消息是7月的時候會有國產疫苗1000萬劑，請問，這個消息是誰給他的？可以在國產疫苗還沒有經過緊急授權就可以向日方透露，還沒有做完三期期中測驗前就可以如期上市、如期施打嗎？這件事情在台灣已經變成定論了嗎？

鄭照新說，國產疫苗在台灣社會還在充滿討論跟爭論的時候，在中研院院士陳培哲為了這件事情不惜憤怒辭職的時候，就透露給日方這樣子的一種錯誤的訊息，請問是誰的責任，是不是蔡英文總統？她提到過7月底要施打國產疫苗，是不是指揮官陳時中？他也講過7月底有望施打國產疫苗，甚至是外交部長吳釗燮，自己在對日本的記者會上面都透露7月底要施打國產疫苗呢？這樣不負責任的做法跟說法，難道政府不用負責嗎？

鄭照新說，第二個重點是佐藤正久提到了日方這邊供應的100萬劑，他用了「應急」兩個字，那這不就是他收到的消息？因為這個台灣這邊7月底後，疫苗就不缺了，所以日本現在給這100萬劑只是應急，而且100萬其實台灣提出的要求。那請問陳見賢所轉傳的這個信息裏，絕大部分哪裡是假訊息了？他只是轉傳，而且他並不是負責這個內容的製造跟編造。

鄭照新強調，與此同時，民進黨的立委羅致政以及前民進黨立委林靜儀，他們到處在散布，只有新北市沒有集中檢疫所來攻擊市長侯友宜，這樣的一個假訊息也被人家檢舉，請問刑事局有約談的嗎？更不用講說，民進黨社群中心主任范綱皓在那邊到處去造謠國際的疫苗二期之後就可以上市，那請問一下刑事局約談的嗎？

鄭照新接著表示，明明指揮中心的發言人莊人祥都證實了，BNT疫苗在德國生產，要購買要透過原廠或代理商，包括連蔡英文總統當時都說要跟原廠買。民進黨立委王定宇說，中德合作生產，講的一副不是德國做的，還有人說那個時候是深圳代工包裝。

鄭照新說，更不能夠接受的是，行政院中部辦公室執行長蔡培慧當時居然說，BNT是「中國代工」的疫苗，但到目前為止，BNT在全世界上沒有一支疫苗是中國大陸生產。這樣子赤裸裸說謊、假訊息，大家有看到刑事局約談嗎？更不用講提出3+11的民進黨立委范雲說不能跟代理商買，這些都不是事實。所以民進黨政府自己就是作賊喊抓賊的假訊息製造中心，但政府在相關的單位有任何進一步的行動嗎？

鄭照新說，以上總總的假訊息，國民黨議員徐巧芯、重啟核四公投領銜人黃士修、聲量領袖朱學恆都向有關單位提出的檢舉，但刑事局等相關單位約談了嗎？

鄭照新表示，用假訊息做名義去打壓人民質詢，或者是質疑政府的權力，這是一種獨裁、專制的尚方寶劍，民進黨政府用這樣的尚方寶劍去壓制去扼殺去斬斷人民對於政府疫情管理不當，質疑的聲音並不能夠壓抑人民的怒火。

鄭照新說，連平常對國民黨不友善的前立委黃國昌昨天都跳出來講說，民進黨中常會還有臉提假訊息，他都傻眼，還要民進黨自己盤點一下，自己發了多少不實的訊息。民進黨執政的諸公們，難道不感到羞愧嗎？難道沒有感覺到人民的怒火嗎？如果還是這個樣子，無所忌憚的囂張下去，相信人民終究會對執政黨政府的憤怒無限量的爆發，他呼籲刑事局要調查，就公平、全部都調查，真的有心要打擊假訊息，就要通通約談，把他們的惡形惡狀攤在陽光下攤在人民面前。

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