台南法制、主計處長遭爆特權打疫苗！市府澄清：合規定

近日「特權」施打新冠肺炎疫苗爭議不斷，台南市政府法制處長、主計處長也被爆出在6月7日到醫院接種疫苗，遭質疑與防疫第一線無關卻插隊打疫苗，對此，台南市政府澄清，兩名處長都屬第二類地方防疫人員，4月登記接種延至今，且平時協助防疫相關稽查、財源等事務，符合中央流行疫情中心公布的疫苗優先接種順序，絕無插隊、耍特權。

台南市長黃偉哲在4月為呼籲符合接種的對象踴躍注射疫苗，率領有施打意願的市府局處首長到成大醫院接種AZ疫苗，當時有施打的市府人員包括秘書長方進呈、衛生局長許以霖、環保局長謝世傑、民政局長姜淋煌、警察局長方仰寧、消防局長李明峯、觀光旅遊局長郭貞慧。

由於民眾對疫苗施打的意願增加，疫苗優先施打順序受到高度關注，國民黨前立委黃昭順、雲林縣前縣長張榮味、行政院顧問丁怡銘等都相繼惹上特權施打爭議。

知情人士爆料，台南市政府法制處長尤天厚、主計處長陳淑姿也在6月7日被衛生局帶去奇美醫院打疫苗，認為法制、主計與防疫第一線應無關，質疑是特權施打疫苗。

台南市政府澄清，兩名處長都屬第二類地方防疫人員，4月市長黃偉哲率隊鼓勵大家施打疫苗時他們即登記，但當天時間無法配合，延到6月才打，且市府防疫一體，他們平時也會協助防疫相關稽查、財源等事務，都符合中央流行疫情中心公布的疫苗優先接種順序。

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