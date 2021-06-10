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診所違規打疫苗 綠委批：柯文哲別只會耍猴戲丟病歷

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委沈發惠批評台北市長柯文哲未對疫苗施打強力把關，講到激動處，口罩都滑落了。圖／取自國會頻道
民進黨立委沈發惠批評台北市長柯文哲未對疫苗施打強力把關，講到激動處，口罩都滑落了。圖／取自國會頻道

立法院聯席委員會今天審查攸關2600億元的紓困4.0預算。民進黨立委質詢時表示，台北市發生有診所違規施打疫苗情況，台北市長柯文哲曾說，國家資源不當使用就是貪汙腐化，那防疫資源不當使用，是強盜惡霸土匪，「好心肝診所、壞心肝市長」。

沈發惠指出，衛福部應該要嚴加法辦，芣則北市府如果只罰200萬，這對診所來說事很划算的。衛福部長陳時中回應，疫苗管理非常重要，這關乎公平性、施打效率與國際形象，違規部分是不當使用，不應該，當然要法辦。

沈發惠批評，一個北市府股長，就可以決定1000劑量疫苗的使用，台北市到底有沒有防疫指揮官？還是只負責下午在記者會表演、耍猴戲、丟病例、敲桌子？陳時中回應，這是市長的個人行為，但衛福部未來會加強管理。

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