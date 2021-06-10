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首打破沉默！ 好心肝基金會取消記者會將發聲明
好心肝診所向北市衛生局領用115瓶AZ疫苗供超過千名志工施打，大多不具第一二三類優先對象資格，遭北市府重罰200萬元。
好心肝基金會經過昨整日不回應外界，今中午終於打破沉默，但原本宣布晚上6時30分由基金會董事長許金川，在診所親自召開記者會，說明打疫苗事件。礙於疫情不得群聚又緊急宣布取消，改為將發聲明稿。
副市長黃珊珊昨下午北市疫情記者會指出，好心肝6月7日先致電索取15瓶，因為院內醫師多已於院外接種過，故供應172名志工接種，6月8日再次致電索取100瓶，供應1113名志工接種。
北市府發現上述接種對象大多均不符合第一至三類醫事人員資格，決議開罰最高金額200萬元並取消合約院所資格，將同意提供115瓶疫苗之衛生局股長移送政風調查。
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