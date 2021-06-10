丁怡銘已接種疫苗 政院：沒有特權 別泛政治化解讀

行政院政務顧問丁怡銘已接種疫苗，被批評是特權。行政院今做出澄清，指丁怡銘符合中央流行疫情指揮中心所頒布的規定，沒有特權可言，並呼籲外界不要泛政治化解讀。

行政院今舉行院會，發言人羅秉成在會後記者會中被問及丁怡銘已接種疫苗一事，他表示，疫苗施打的順序和對象的基本原則，就是要依據指揮中心所訂的順序跟對象，這對任何人都應該一體適用，沒有特權，也沒有例外。

他並指出，在疫苗的施打順序跟對象的分類底下，本來就有第二類維護防疫能量的中央跟地方官員，而丁怡銘為行政院的政務顧問，參與防疫的相關決策會議，與行政院長蘇貞昌，疫情指揮中心指揮官陳時中，從5月以來，幾乎是天天，密集的、固定的開各種防疫會議，所以丁怡銘作為中央防疫官員的資格，是沒有問題的。

羅秉成說，這一點行政院也再一次向CDC做確認，陳時中在立法院接受質詢的時候也認可丁怡銘是有資格的。他認為，不管是在程序上也好，或是在相關規定也好，都按照疫情指揮中心規範，丁怡銘沒有例外 也沒有特權可言。

而外界質疑應該是第一線的防疫官員才屬於第二類的範疇，羅秉成說，第二類的防疫官員是包含決策跟執行在內，整個防疫的指揮系統，包括行政院的防疫會議，和疫情指揮中心的相關防疫會議等，是緊密結合的。他表示，這些決策人員跟執行人員是一體的，沒有前線、後線之分，若要強分前線，恐怕是過度解讀。

羅秉成也呼籲，請各界能夠本於相關的規定做理性討論，不要泛政治化去解讀相關的事件。 圖／行政院提供

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