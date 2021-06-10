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藍委質疑丁怡銘優先打疫苗 陳時中：我常和他一起開會

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷(左)質詢衛福部長陳時中(右)。圖／擷取自國會頻道
國民黨立委洪孟楷(左)質詢衛福部長陳時中(右)。圖／擷取自國會頻道

國民黨立委洪孟楷今天表示，行政院顧問丁怡銘在三級警戒後火速被造冊並施打疫苗，被質疑利用特權施打；衛福部長陳時中說，他常和丁怡銘一起開會，打疫苗第二順位有列中央跟地方防疫人員，「他有資格在裡面」。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今天舉行聯席會議，審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」。

洪孟楷質詢時表示，媒體報導丁怡銘已施打疫苗，但相信社會無法接受以特權施打，陳時中回應，他常和丁怡銘一起開會，丁怡銘常到衛福部向他們請教事情，也很多時間到指揮中心，行政院長蘇貞昌常召開防疫重要會議，他也會出席。

洪孟楷追問，那所有出席開會的人都打了嗎？陳時中說，因為都是造冊施打，他無法一一掌握每一位是否都施打，但第二順位是中央和地方防疫人員，「他有資格在裡面」。

洪孟楷說，下周開始恢復臨櫃報稅，稅務人員和不特定人員接觸無法打疫苗，但像丁怡銘這樣可以掌握足跡的卻先打。陳時中說，很多人沒有先打，像經濟部長王美花現在被隔離，若很多閣員都被隔離，政事就會受到延宕。

洪孟楷追問那今天列席委員會的官員是否可以優先打？陳時中說，官員都列在第二優先，從防疫的角度來說，當然希望他們能打就盡快打。

新冠疫苗

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