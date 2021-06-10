藥師公會曝逾2千人苦等疫苗 北市府：盡速接種

新冠肺炎疫苗接種出現亂象，台北市藥師公會表示，還有2000多人已登記卻等不到接種通知。北市府表示，通知疫苗接種的時間的確有先後，會加強溝通並盡速協助醫事人員接種。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，台北市許多基層診所醫事人員及行政人員苦等接種疫苗，知名診所「好心肝門診中心」卻能拿到衛生局配發的115瓶疫苗給志工施打，台北市藥師公會因此向市長柯文哲呼籲，應以公開透明的精神，說明公費疫苗接種的具體規劃。

公會今天表示，台北市作為全台疫情最嚴重的縣市之一，柯文哲第一時間就對中央喊話需要疫苗，5月27日獲配2.2萬劑，6月1日再分配到5.4萬劑，然而在例行記者會上，外界僅能得知疫苗分配的對象及預估數量，詳細施打規劃、時間與地點則無從得知。

公會進一步表示，社區藥局肩負民眾用藥不間斷及防疫物資補給重責大任，原先卻未被衛生局排入疫苗施打時程，經過公會不斷溝通與爭取、替衛生局造冊，才讓1200多名藥師能接種疫苗，然而社區藥局助理與行政人員、藥商與藥妝執業登記藥師至今仍無法接種疫苗。

公會指出，截至目前為止，在台北市執業登記的藥師中，仍有1400多名藥師從未被納入疫苗施打規劃中，亦即有四分之一執業藥師接種疫苗的權益從未被重視，社區藥局更有2000多名工作人員已登記卻遲遲沒有機會施打疫苗。

公會表示，可以理解衛生局為了保障符合公費資格者，以列冊的方式控管疫苗，然而一面告訴醫事團體會批次完成執業登記醫事人員疫苗施打的同時，卻又放任部分單位不符規定施打疫苗，如此作為令長期配合市府規畫的團體非常寒心與不滿。

公會指出，台北市政府最嚴重的問題是，從未與轄內的各醫事人員團體說明及討論「台北市政府批次接種安排先後順序的邏輯」以及「台北市政府究竟何時要提供所有符合公費第一類的醫事人員皆有被施打疫苗的機會」。

公會呼籲，市府應重新檢討相關規劃，面對未來疫苗即將擴大施打，也須公開說明如何避免重演此次事件，同時盡速針對藥師以及藥局相關人員的疫苗進行接種規劃，讓真正符合資格者都有機會施打到疫苗。

台北市政府發言人陳智菡表示，公費疫苗施打順序皆依循中央指示，醫事人員由衛生局從衛生福利部醫事管理系統下載職業登記名單，診所行政人員則由各公會協助造冊，並依序安排施打。

陳智菡說，由於各公會造冊速度不同，有些比較快送來、有些比較慢，所以通知疫苗接種就有時間差，的確是有這樣的狀況。

陳智菡說，柯文哲已要求衛生局加強與各公會的溝通，在防疫期間，醫事人員是市府最有力的夥伴，一定會排除困難，以最有效率的方式協助醫事人員接種。

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