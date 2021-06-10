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公費疫苗7大類順序353.5萬人、到貨212萬劑 部分長者、第7類恐打不到

聯合新聞網 / 綜合報導
我國疫苗到貨212萬劑，7大類順序353.5萬人，部分長者、第7類恐會打不到疫苗。路透
我國疫苗到貨212萬劑，7大類順序353.5萬人，部分長者、第7類恐會打不到疫苗。路透

取得疫苗後，誰能優先施打是國人關心重點，指揮中心在6月9日公布疫苗新的優先施打對象表，從表中可以看到7大類接種族群累計353.5萬，不過我國目前到貨的疫苗是212萬劑，等於只能施打到第6類75歲以上長者，且第6類還會有55.5萬人沒打到，至於第7類軍警、教職員、運輸倉儲業等族群也排不上。

統計目前我國疫苗採購計畫，總計約3000萬劑。分別是透過COVAX（疫苗全球取得機制）平台採購476萬劑新冠疫苗，以及直接跟藥廠購買的AZ疫苗1000萬劑、莫德納疫苗505萬劑，兩家國產疫苗則預計各採購500萬劑。

採購疫苗已到貨有約73萬劑AZ疫苗及15萬劑莫德納疫苗，共計約88萬劑的新冠疫苗，再加上6月4日抵台的日本贈送124萬AZ疫苗，目前疫苗總數為212萬劑。

而美國3位參議員6日炫風訪台，宣布贈台75萬劑的莫德納疫苗則是尚未到貨。若這75萬劑疫苗到貨，總計287萬劑，距離7大類施打表的353.5萬依然有差距，需要再有新的疫苗到貨才能7大類族群全部施打完。

新冠疫苗

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