衛福部：國產疫苗技術開發期長 不易應付易突變新冠病毒
立法院聯席委員會今天審查攸關2600億元的紓困4.0預算。衛福部提出的書面報告指出，國內疫苗廠使用的重組蛋白技術，開發期程相較於mRNA（如莫德納及輝瑞新冠疫苗）較長，不易應付容易突變的新型冠狀病毒；因此，建立我國核酸疫苗（DNA 及 RNA）的自主生產技術刻不容緩，本次追加預算亦有編列相關經費。
衛福部表示，國際臨床實驗效果以及全世界大規模施打的真實世界數據顯示，mRNA疫苗的安全及有效性，以及處理病毒株之快速變異性均為上選，國內雖然已有2家廠商進入臨床二期試驗，但是其技術都是重組蛋白，開發期程相較於核酸疫苗較長，不易應付容易突變的新型冠狀病毒；因此建立我國核酸疫苗（DNA 及 RNA）的自主生產技術刻不容緩，DNA疫苗技術正是mRNA 疫苗技術的基礎，須及時建立以為未來各式的病毒突變預做準備。
衛福部指出，為符合目前全球疫苗開發中核酸疫苗為主流之一的現狀，國衛院選定 DNA疫苗平台作為新冠病毒疫苗開發主軸，目前正利用動物模式測試最終配方與臨床試驗電療條件、及建立製程分析參數與放行規格。
根據衛福部所列預算，辦理疫苗與藥品臨床試驗、採購及檢驗等所需經費原 編列及第 1、2 次追加預算計138億餘元，本次追加267億1679萬餘元，合共405億6654萬餘元。其中辦理疫苗採購及施打等所需經費，本次追加了264億4623萬元：進行核酸疫苗臨床試驗等所需經費1億9880萬元。
衛福部表示，政府規畫研發各階段應達成的時程及指標，以今年核發國產疫苗許可證為目標，並就疫苗研發績效顯著者予以補助，期能加速疫 苗上市的時程。
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