丁怡銘先打疫苗惹議 藍委：根源是疫苗不足 政府勿卸責

立法院聯席委員會今天審查攸關2600億元的紓困4.0預算。國民黨立委林為洲會前受訪時表示，行政院有給職顧問丁怡銘已施打疫苗，這一定會引發外界對公費施打對象定義不清楚的質疑，防疫首長先施打疫苗沒問題，但若連機要、秘書都算進去，全台恐幾萬人，將會形成亂象。

林為洲指出，照丁怡銘都可以優先施打的標準，立委最近都在立院爭取防疫、紓困相關預算，也可解釋為納入優先施打對象，但連立委都不敢爭取列入防疫人員了，政院如此認定法，顯然是無限擴張。林說，地方首長、鄉鎮市長也都是第一線防疫人員，若他們的機要、秘書全都納入公費施打優先對象，將人數爆表。

國民黨主席、立委江啟臣表示，現在開始出現的疫苗施打之亂，歸根究底是蔡政府疫苗採購不足，才造成這些疫苗施打特權之事，如果疫苗夠，自然不會有這些問題。

民進黨立委陳亭妃表示，丁怡銘施打疫苗惹議這件事既然一切合法，行政院要說明清楚，丁怡銘究竟符合哪些規定，符合指揮中心對優先施打對象的哪些要求，如此才比較能撫平大家對他疫苗優先施打的疑慮。

至於總統府參議郭昆文臉書發文，被質疑藉疫情嚴重諷新北市長侯友宜。林為洲批評，蔡政府平常講同島一命，難道這不包括新北市嗎？如此歧視言論沒必要，若要提出看法，也應提出具體政策內容。江啟臣表示，此事證明了蔡英文講的團結抗疫都是假的，總統府必須對這件事情說明，而且要公開道歉。

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