快訊

國軍首度群聚感染 正好發生在全台防空戰備中樞

好心肝診所私打疫苗 指揮中心交司法徹查揪特權

中央社 / 台北9日電
指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影
指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

北市好心肝診所爆發私打疫苗風波，指揮中心今天晚間嚴正指出，北市未經與許便將疫苗提供診所施打，診所也漠視規定，全案將交司法單位徹查始末，釐清是否有特權介入並追究法律責任。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，疫苗是重要的防疫資源，但台北市好心肝診所今天卻被爆料私下幫一般民眾打疫苗。

台北市衛生局今天下午指出，好心肝診所為北市合約接種診所，卻違規幫1113名診所及基金會相關志工施打，將依法開罰新台幣200萬元並取消疫苗合約診所資格，同時由政風處調查衛生局人員。

中央流行疫情指揮中心今天晚上10時發布新聞稿指出，針對好心肝診所違反指揮中心規定，將疫苗提供給不是第1到3類醫護人員的一般民眾，這做法已嚴重影響尚未施打疫苗的基層醫護人員權益。

指揮中心嚴正表示，如此漠視規定、明知故犯且情節重大的事件，指揮中心將交由司法單位依法徹查，還原真相，並追究相關人員應負的法律責任。

指揮中心指出，經調查，該診所的醫護人員大多已至其他醫療院所接種新冠肺炎疫苗，且指揮中心也尚未許可基層診所提供新冠肺炎疫苗接種服務，但台北市政府竟無視相關規定，任意將多達1000多劑疫苗撥給該診所，既違反規定，也不合情理。

指揮中心表示，不只如此，該診所短時間內即施打1000多劑，究竟是哪些人被通知前往施打、有無特權介入，不僅不單純也不尋常，其中過程實令人合理懷疑是否有違法濫權的狀況。

指揮中心強調，基於維護及確保疫苗施打的合法性及公平性的職責，絕不容許類此情形再度發生，破壞綱紀，並將交由司法單位調查本案始末，釐清真相，還原事實，以瞭解其中是否有人謀不臧、私相授受，甚至偽造文書或違法圖利的相關犯罪嫌疑，以明法紀，並昭公信。

新冠疫苗

延伸閱讀

網路影片指台灣人蜂擁打疫苗 我駐泰處：不實影片

「好心肝」私打AZ疫苗惹議 高檢署：偵辦刑事責任

桃機塔台謝贈疫苗相當罕見 日本節目主持人：G7都知台灣出事

媒體染疫風暴 NCC爭取廣電新聞從業人員優先打疫苗

相關新聞

【即時短評】「輪到你，再去打」 何時「輪到我」？

本土疫情爆發後，行政院機要顧問丁怡銘被爆出已施打新冠疫苗，引發爭議。在國人同聲向政府呼喊要求疫苗之際，更凸顯疫苗「既患寡...

中央寄放800瓶疫苗「供專案施打」 最新七大接種進度公布

今日開放默德納疫苗施打，各地陸續接種AZ疫苗，台北市長柯文哲今下午指出，北市疫苗施打進度較緩慢，是因為北市已配發了1萬4...

媒體染疫風暴 NCC爭取廣電新聞從業人員優先打疫苗

壹電視今（9）日進行快篩，傳出多人快篩陽性，新聞媒體從業人員該不該列入疫苗優先清單引起討論。NCC表示，第一線廣電新聞從...

打疫苗怕發生血栓？ 醫示警「5大症狀」：出現趕快就醫

台灣本土疫情嚴峻，緊急加速疫苗施打速度，不過陸續出現零星施打AZ疫苗後疑似發生血栓的個案。對此，中山醫學大學附設醫院副院長巫康熙盤點「五大症狀」，提醒民眾若在接種疫苗後出現類似狀況，很可能就是發生血栓問題，需盡快就醫治療。

好心肝診所打疫苗疑特權介入 指揮中心強硬痛批：嚴正法辦

北市好心肝診所遭爆料半夜替民眾接種COVID-19疫苗，經查證已多次向台北市衛生局索取要藥劑，累計一百多坪，且短時間施打...

好心肝診所私打疫苗 指揮中心交司法徹查揪特權

北市好心肝診所爆發私打疫苗風波，指揮中心今天晚間嚴正指出，北市未經與許便將疫苗提供診所施打，診所也漠視規定，全案將交司法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。