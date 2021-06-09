好心肝診所私打疫苗 指揮中心交司法徹查揪特權

北市好心肝診所爆發私打疫苗風波，指揮中心今天晚間嚴正指出，北市未經與許便將疫苗提供診所施打，診所也漠視規定，全案將交司法單位徹查始末，釐清是否有特權介入並追究法律責任。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，疫苗是重要的防疫資源，但台北市好心肝診所今天卻被爆料私下幫一般民眾打疫苗。

台北市衛生局今天下午指出，好心肝診所為北市合約接種診所，卻違規幫1113名診所及基金會相關志工施打，將依法開罰新台幣200萬元並取消疫苗合約診所資格，同時由政風處調查衛生局人員。

中央流行疫情指揮中心今天晚上10時發布新聞稿指出，針對好心肝診所違反指揮中心規定，將疫苗提供給不是第1到3類醫護人員的一般民眾，這做法已嚴重影響尚未施打疫苗的基層醫護人員權益。

指揮中心嚴正表示，如此漠視規定、明知故犯且情節重大的事件，指揮中心將交由司法單位依法徹查，還原真相，並追究相關人員應負的法律責任。

指揮中心指出，經調查，該診所的醫護人員大多已至其他醫療院所接種新冠肺炎疫苗，且指揮中心也尚未許可基層診所提供新冠肺炎疫苗接種服務，但台北市政府竟無視相關規定，任意將多達1000多劑疫苗撥給該診所，既違反規定，也不合情理。

指揮中心表示，不只如此，該診所短時間內即施打1000多劑，究竟是哪些人被通知前往施打、有無特權介入，不僅不單純也不尋常，其中過程實令人合理懷疑是否有違法濫權的狀況。

指揮中心強調，基於維護及確保疫苗施打的合法性及公平性的職責，絕不容許類此情形再度發生，破壞綱紀，並將交由司法單位調查本案始末，釐清真相，還原事實，以瞭解其中是否有人謀不臧、私相授受，甚至偽造文書或違法圖利的相關犯罪嫌疑，以明法紀，並昭公信。

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