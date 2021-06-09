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北市指中央寄放800瓶疫苗 莊人祥：剩100多瓶未用

中央社 / 台北9日電
指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影
指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影

台北市遭批評施打疫苗太慢，市長柯文哲表示，有800瓶是中央寄放，指揮中心發言人莊人祥今天晚間指出，中央僅配送650瓶疫苗至北市，尚未接種為1200人次，約剩100多瓶未用。

中央流行疫情指揮中心今天晚間發布新聞稿表示，有關新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗放置台北市醫院，提供中央造冊的外國使節等施打，莊人祥接受媒體聯訪時解釋，因特殊情形必要出國者，向中央流行疫情指揮中心以專案方式，申請接種公費疫苗。

莊人祥說，目前已專案申請接種對象包括因外交或公務需求奉派出國者、代表台灣出國運動員或參賽選手等。另基於互惠原則，駐台外交人員及其在台眷屬也屬專案同意接種對象。針對此類專案指揮中心會視疫苗進口期程及供應量整體評估提供。

考量該類專案對象其工作地點多位於台北市，且工作性質需分批次接種，所以依專案需求，撥配疫苗至單位指定院所，提供該類對象接種，目前撥配及接種狀況如下，疾病管制署庫存30瓶，供該署尚未接種第1劑及須接種第2劑的防疫人員接種，本週預計接種30人次。

三軍總醫院附設民眾診療服務處計配送70瓶，提供國軍協助防疫旅館消毒化學兵接種，已全數接種完畢：台北市立仁愛醫院計配送180瓶，提供華航機師及機組員接種，截至目前約250人尚未接種，預計本週完成。

三軍總醫院北投分院計配送100瓶，供總統護衛等國安人員接種，截至目前，尚有250人未接種，庫存14瓶，預計本週完成接種；台北醫學大學附設醫院，為提供食品藥物管理署員工接種，已全數接種完畢。

台大醫院配送20瓶，供指揮中心委託研究計畫研究對象使用，已全數接種完畢；指揮中心另請台北市榮民總醫院協助接種外交使節、因公務需求有必要出國者及代表國家出國的運動選手疫苗接種事宜，目前約400人還未接種。

莊人祥強調，針對上述指揮中心同意列冊施打對象，總計配送650瓶疫苗，目前已接種共計5400人次，尚未接種為1200人次，換句話說，大約剩100多瓶未用。

新冠疫苗 莊人祥

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