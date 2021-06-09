高端疫苗10日解盲 資料送衛福部審查申請EUA

櫃買中心公告高端疫苗因有重大訊息待公布，明天將暫停交易。高端將於明天下午5時召開COVID-19疫苗二期臨床實驗解盲記者會，解盲數據將交由衛福部食藥署審查。

高端早在先前已陸續生產疫苗，明天解盲作業完成後，將資料送交食藥署進行緊急授權（EUA）申請，待審查通過獲得EUA核可之後，就可申請疫苗檢驗封緘，完成後再依照疾管署指示進行配送。

首支國產疫苗的二期臨床實驗數據將在明天揭曉，高端二期臨床主試驗，在4月28日完成所有受試者第二劑疫苗施打，5月28日完成所有受試者第二劑疫苗施打後1個月、以及中位數受試者追蹤2個月期間的安全性與免疫生成性評估數據，並交由第三方單位（CRO，臨床試驗受託機構）進行資料清理，並將於明天進行期間分析解盲作業。

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