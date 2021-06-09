打疫苗怕發生血栓？ 醫示警「5大症狀」：出現趕快就醫

台灣本土疫情嚴峻，緊急加速疫苗施打速度，不過陸續出現零星施打AZ疫苗後疑似發生血栓的個案。對此，中山醫學大學附設醫院副院長巫康熙盤點「五大症狀」，提醒民眾若在接種疫苗後出現類似狀況，很可能就是發生血栓問題，需盡快就醫治療。

巫康熙在臉書發文說明，根據歐洲及美國的報告，施打AZ或嬌生這兩家以「腺病毒載體」設計的疫苗，可能發生罕見的血栓狀況，全名稱為「血栓併血小板低下症候群」。而隨著台灣近期施打疫苗的人數漸多，也開始出現幾位血栓病患，不排除未來有更多此症候群的患者出現。

對此，巫康熙列出五項發生血栓的可能症狀，包含一、持續嚴重頭痛、視力改變或癲癇，由腦靜脈竇血栓引起；二、嚴重且持續腹痛超過24小時以上，由腹內靜脈血栓引起；三、下肢腫脹或疼痛，由深層靜脈血栓引起；四、嚴重胸痛或呼吸困難，為肺栓塞之可能症狀；以及五、莫名的瘀青或出血，為血小板低下的症狀之一。

巫康熙補充，通常打完疫苗後產生的發燒、全身痠痛等不適感，會在兩天內明顯改善，但若民眾在施打AZ或嬌生疫苗後的4至28天內，開始出現上述五項症狀之一，建議立刻安排就醫檢查。他也強調，這項併發症的致病機轉、診斷和治療相當的特殊，需要尋求血液專科醫師的協助。

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