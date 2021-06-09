新北：第一類醫事人員尚有1.5萬名未接種疫苗

新北市府今天說，新北402萬人口，已接種新冠肺炎疫苗的人數為11萬6500人。其中，第一類醫事人員有1.5萬名尚未接種。肇因是疫情升溫，醫事人員接種意願與人數提高。

新北市府衛生局長陳潤秋今天在市政會議表示，中央總共配發新北9800劑新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）莫德納疫苗。昨天先到5700劑，後續會再補4100劑。

陳潤秋下午在疫情說明會中表示，目前，還有1萬5000名醫事人員尚未接種。至於今天配發的莫德納疫苗，由中央指揮中心直接配發給專責醫院，依專責醫院提報的尚未施打人員人數比例，優先配給專責病房醫護人員接種，地方衛生局未經手疫苗，也尊重醫院安排施打的時間。

副市長劉和然表示，統計中央配發給新北的牛津AZ疫苗共10萬6300劑，已經全數接種完畢，實際接種人數11萬6500人，接種實際比率是109.6%，主要是部分接種站使用「低殘留空針」，讓每瓶疫苗可以多接種1人。

衛生局說，依據今天最新統計，第一類醫事人員呈報造冊人員有6萬3000人，第二類中央及地方政府防疫人員有1萬5000人，第三類高接觸風險工作者包括防疫車隊駕駛、防疫旅館等第一線工作人員有3500人。不過，中央今天修訂公費接種對象後，人數恐會調整增加。

對於接種人數飆升，衛生局今天解釋，以往通報與向中央爭取疫苗的數量，是第一次造冊時統計的數字。當時，部分醫事人員施打疫苗意願不高，後來，疫情升溫且雙北是重災區，包括基層診所醫護、或具有執業登記的各類醫事人員提報造冊人數不斷增加，大約多了1萬多人。

衛生局表示，至於尚未接種的醫事人員，有些是個人體質因素，有些因照顧病患等勤務因素，不諱言也有些人員在等待莫德納疫苗。依統計，目前，第一類醫事人員的接種率為75%。

市長侯友宜下午在疫情說明會中，以疫情發展熱力圖、總體趨勢圖，分析因為確診人數的「校正回歸」導致地方政府難以掌握疫情資訊，不利阻斷病毒傳播。

侯友宜也說，外界對國產疫苗的議題談了很多，愈公開愈透明愈好，讓更多的學者專家一起討論，是贏得民眾信任的關鍵。他個人的立場仍是，希望疫苗儘速採購進來，讓數量足夠、品質夠好。

侯友宜表示，希望中央在15日發放疫苗時，能考量到戰略部署思維，讓雙北高風險族群都能獲得保護，只要新北疫情降溫台灣就會降溫。

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