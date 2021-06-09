高雄獲6800劑莫德納 擬12日接種完畢

高雄獲分配莫德納疫苗6800劑，市府今天公布4類優先順序，以專責醫院醫護人員為主，也將專責醫院孕婦同仁、對AZ疫苗有嚴重過敏者納入施打範圍，希望12日前施打完畢。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文下午出席市府新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）防疫會議後記者會。他表示，高雄今天開始施打莫德納公費疫苗，下週可能會有更大量的AZ疫苗施打，感謝2800名熱血醫護報名協助大量疫苗接種。

鍾飲文說，高雄分到6800劑莫德納疫苗，市府接種優先順序，依序為專責醫院直接或間接照護疑似或確診病患醫護人員、專責醫院孕婦同仁、專責醫院尚未接種工作人員，以及第一次施打AZ疫苗成分後有嚴重過敏者，但需附審議證明。

鍾飲文表示，考量醫院涵蓋率、疫苗分配公平性、個人身體狀況，排定施打順序，公費疫苗不應有選擇的空間，若為孕婦或過敏者，需要事先跟主治醫師討論再施打，希望能在6月12日前接種完畢，達成群體保護力。

針對員警是否施打疫苗，市長陳其邁表示，3400多名外勤員警已完成施打，6月15日無論內外勤，所有員警都會完成接種，以確保員警安全。至於員警篩檢，則會依照社區流行及特定風險進行。

而開放75歲以上長者接種，陳其邁表示，會按照風險跟出生年次進行施打，每個都會列冊通知，雖然高雄分配到的疫苗數量不足給75歲以上的每個長者，但大概有一半的人能夠接種。

商品推薦