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屍體沒染疫跡象…6人中5確診 法醫：死亡案應全PCR

各國推疫苗護照 陳時中：國產難認證

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

台灣拚國產疫苗生產，但衛福部部長陳時中在立法院坦言，國產疫苗的確存在不被國際認證的風險。據調查，目前提出疫苗護照構想的國家有歐盟、英國、日本、中國、韓國等，疫苗種類則以輝瑞、莫德納、AZ與嬌生為主；但中國製的國藥、科興疫苗只有中國本身認可；國產疫苗也有國際不接受的窘境。

疫苗護照有分兩種

疫苗護照的主要用途可分為兩類，一是作為旅客入境、登機的通行證，歐盟推出的數位新冠證明（EU Digital COVID Certificate）屬於此類，持有者可以免除或縮短入境後的隔離期限。另一種則是作為民眾在境內活動時的通行證，在出入境上並沒有太大的用處，比如以色列目前已停用的綠色通行證。

目前將疫苗護照用於放寬出入境規定的地區包括歐盟、中國、韓國等，其中中、韓兩國的規定較為特殊。中國部分，除國際普遍接受的4大疫苗外，也開放了國藥、科興兩類疫苗認證，疫苗護照主要用於放寬入境資格限制，但並沒有類似歐盟等地區免除兩週隔離的作用。

英國、以色列及美國部分地區的疫苗護照則主要用於國內通行。以美國加州為例，舉行大型活動時，主辦單位若要求民眾出示疫苗護照，則活動人數上限可以有所放寬，且無需保持社交距離。

日本想推、美英拒絕

隨著歐盟預計在7月全面啟用疫苗護照機制，日本也考慮跟進，由地方政府核發疫苗施打相關證明，並研擬對已接種疫苗的交換生、商務人士、留日外國人施行相關放寬措施，未來疫苗護照的擴大推行似乎是一大趨勢。

然而，英國對於疫苗護照政策的擬定因為擔憂造成社會分化與形成特權而停擺，美國白宮更直接宣示，中央不會簽發統一的疫苗護照，以保障個人隱私、避免不公平對待。德州、佛羅里達州則是禁止使用疫苗護照。世界衛生組織也明確表態，並不贊成強制性的疫苗護照。

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