北市醫師公會轟接種順位混亂 至少5000人登記沒打到

台北市醫師公會今天表示， 北市府一直都沒有按照中央所明訂的順序安排打疫苗，至少5000人登記但沒打到，經激烈反應後衛生局上週才開始安排施打，籲中央直接配發到診所。

台北市醫師公會發布新聞稿表示，台北市政府安排基層醫療診所施打新冠肺炎疫苗，一直都沒有按照中央所明訂的順序安排，直接跳過屬於第一順位的醫事人員，經基層診所激烈反應及民意代表的督促後，衛生局終於上週才開始安排施打。

公會表示，目前北市診所人員至少5000人已登記但尚未施打疫苗，且衞生局雖安排施打，但往往是臨時丟出名單，內容僅有施打時間地點。

公會指出他們承擔聯繫工作，同仁時常聯絡到半夜並協助會員反映問題，十分辛苦。

由於又爆出好心肝診所偷打疫苗事件，公會表示，北市府如此作為，公然違反指揮中心的防疫政策，並棄基層醫療人員於不顧，完全漠視社區診所防疫的角色，實在令人心寒。

公會呼籲中央流行疫情指揮中心。直接撥給台北市基層醫療診所1萬支疫苗，公會願意承擔協調有意願施打疫苗的基層醫療院所，儘速為診所人員完成接種，以守住社區醫療的量能，保護社區醫事人員及相關行政人員的安全。

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