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北市衛生局害診所5千人員打無疫苗？ 女醫批：只得到市長栽贓

聯合新聞網 / 綜合報導
林靜儀臉書發文，表態支持中央直接發配疫苗給北市診所人員施打，痛批北市衛生局根本「毫無章法」。 圖／林靜儀提供
林靜儀臉書發文，表態支持中央直接發配疫苗給北市診所人員施打，痛批北市衛生局根本「毫無章法」。 圖／林靜儀提供

北市「好心肝」診所昨（8日）傍晚遭爆替一般民眾接種AZ疫苗，今由北市府證實並處診所最高200萬罰鍰，台北市醫師公會深夜則發布聲明，直指北市一線診所人員仍有至少5000人未能施打疫苗。對此，民進黨前立委、醫師林靜儀也在臉書發文，表態支持中央直接發配疫苗給北市診所人員施打，痛批北市衛生局根本「毫無章法」。

林靜儀指出，平平都是診所，某診所可以被發配1000劑疫苗給「志工」，但在第一線的基層診所人員還有至少5千人尚未接種，造冊數次，還得到市長說「他們在等別牌疫苗」的栽贓。

特權施打疫苗案傳出後，北市醫師公會9日聲明表示，台北市政府安排基層醫療診所施打新冠肺炎疫苗，一直都沒有按照中央所明訂的順序安排，直接跳過屬於第一順位的醫事人員，經激烈反應後，衛生局終於上週才開始安排施打，但台北市衞生局往往是臨時丟出名單，內容僅呈現施打時間地點。截至目前，北市診所人員仍有至少5000人已登記，卻尚未施打疫苗。對此，林靜儀也支持表態，籲請中央流行疫情指揮中心，直接發配疫苗給台北市診所人員儘速施打。

林靜儀表示，之後要開始大量疫苗接種的規劃，基層醫療人員、藥局，都可能是最重要疫苗接種人力，若沒有先妥善讓第一線醫療工作者完成防疫，他們要如何幫更多民眾完成疫苗接種？此外，也要求指揮中心依照各縣市逐批開放接種名單造冊完成之後，再發派疫苗，並且應定期抽查接種名冊和健保上傳NIIS資料庫，杜絕台北市衛生局這種毫無章法的疫苗接種狀況、杜絕特定機構自私自利拿國家資源圖利的行為。

該違規診所起初曾一度聲稱打的是肺炎鏈球菌疫苗，對此，林靜儀也直言，據了解，那個員工大約100人、志工超大量的診所，過去三個月沒有鏈球菌13價結合型疫苗的採購資料。

北市醫師公會9日聲明表示，衛生局終於上週才開始安排施打，但台北市衞生局往往是臨時丟出名單，內容僅呈現施打時間地點。圖／翻攝自林靜儀醫師臉書
北市醫師公會9日聲明表示，衛生局終於上週才開始安排施打，但台北市衞生局往往是臨時丟出名單，內容僅呈現施打時間地點。圖／翻攝自林靜儀醫師臉書

新冠疫苗 北市 衛生局 林靜儀

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