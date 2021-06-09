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北市好心肝診所打疫苗對象不符 罰200萬並撤合約資格
北市好心肝診所被爆私自打新冠肺炎疫苗，副市長黃珊珊表示，經過調查，施打的對象大半不符一到三類醫事人員，開罰200萬、取消合約診所資格，並移送政風處調查。
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