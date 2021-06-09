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立委逼問疫苗 陳時中：被疫苗數嚇醒

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

「拿不到疫苗是國際現實，我絕對比委員還要急上十倍！」多位立委質疑，台灣民眾至今拿不到疫苗，政府到底急不急、有沒有盡力爭取？對此，衛福部部長陳時中咋舌無奈強調，他睡到一半都常常被疫苗數目嚇醒，但拿不到疫苗、廠商延遲出貨已是國際現實。

怒嗆立委幫倒忙

國民黨立委洪孟楷於質詢時詢問，目疫苗預算115億尚未全部支付給供貨延遲的AZ、莫德納、COVAX平台，而日本據報導還有3000萬以上的疫苗存貨，政府是否會考量向日本購買疫苗的可能性？

但陳時中動怒回應，台灣已經跟上述廠商簽約，現在轉向日本購買疫苗，豈不是要將原有的合約破壞，「委員是要幫國家買疫苗，還是破壞國家買疫苗？」

對此洪孟楷澄清，現在政府手上並非無錢可用，只是希望在購買疫苗一事上能夠「更加彈性」，尋求各種管道更快的取得疫苗。

嘆立委不知國際現實

國民黨立委呂玉玲於質詢時詢問，屬於第五類接種人群的自來水公司、台電人員何時才能打到疫苗？經濟部有沒有統計相關人數？

對此經濟部回應表示，目前的確有在做相關統計。呂玉玲進一步追問細節人數，經濟部卻表示仍在處理中，呂因此生氣相關部會官員在疫苗相關問題上多次以「不知道」回答，希望政府盯緊疫苗交貨時間與相關資訊。

對此，陳時中無奈表示，「我們非常急，跟委員報告，我絕對比你要急上十倍，我常常被這個數目，睡到一半都嚇醒。有時候⋯⋯嘖，委員很難了解到國際的現實。」

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