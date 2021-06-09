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下周開打124萬劑AZ疫苗 陳時中：接種順序變化不大

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩許政榆／台北報導  
指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

新冠肺炎本土疫情持續，中央流行疫情指揮中心接種小組昨天已開會定案，調整新冠肺炎疫苗接種順序。指揮中心指揮官陳時中表示，第一到第三類的接種族群變化沒有太大，但將警察放在第二類的部分則寫得更清楚。另外，機構社福照護系統的人員和受照顧者以及洗腎者，都列在124萬劑AZ疫苗的接種目標群中。

陳時中說，第五六類得接種對象包括，多種機構及其服務對象，也包括矯正機關工作人員，還有洗腎患者都列入；第六類是75歲以上長者，第七類維持國家安全及社會運作人員，則請主管機關列出報請指揮中心同意後施打。

另外，今天開始施打的莫德納疫苗則維持提供給第一類接種族群，前一波開放的41萬劑AZ疫苗本來僅提供雙北第一至三類，其他縣僅開放第一類，還有些剩餘將趕快開到二三類可施打。

而公布新版接種順序，國外有研究指出先打80歲以上再打醫護人員可以降低死亡達到解封。陳時中則表示，75歲以上就有涵蓋80歲，不會等很久，請大家根據造冊通知儘速來打。之後就會往下開放年齡，重要的是要先把高接觸風險者和醫療照顧者在最前面。

至於混打目前專家會議沒有建議，還是要看更多證據，現在都有看到一些報告，但等資料更完備，再決定比較好。

疫苗公費接種對象。圖／指揮中心提供
疫苗公費接種對象。圖／指揮中心提供
疫苗開放接種。圖／指揮中心提供
疫苗開放接種。圖／指揮中心提供

新冠疫苗

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