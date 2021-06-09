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8月千萬劑疫苗國產占多少？高虹安批：政院也不清楚

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委高虹安。圖／高虹安辦公室提供
民眾黨立委高虹安。圖／高虹安辦公室提供

行政院長蘇貞昌昨表示8月底會有1千萬劑疫苗到貨，民眾黨立委高虹安今質疑，衛福部長陳時中昨上午答詢時說，1千萬劑中有1百多萬劑是國產，下午又稱1千萬劑不到五成會是國產，差距甚大，「到底1千萬劑是怎麼加總出來的，行政院好像也不太清楚。」

高虹安指出，蘇貞昌到立法院報告8月會有1千萬劑疫苗到貨，應該是經過行政院經過精算，有所本的告訴立法院、民眾，但竟然出現早上、下午不同答覆，另外目前國產疫苗尚未解盲，政府就列入8月的疫苗數量，也可能讓民眾產生疑慮。

高虹安表示，相關部會答詢時，數字不要出錯、資訊不要隱瞞是基本要務，如果試圖閃躲問題，只會讓民眾對於指揮中心有更多不信任感，若資訊傳遞無法取得民眾信任，許多政策也會受到質疑，「不要讓政治凌駕專業，拿出專業團隊的專業精神，針對民眾疑慮好好回答。」

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