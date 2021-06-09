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英國優先為街友打疫苗堵防疫破口 議員籲中市府比照

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李中籲市府優先為街友打疫苗。圖／台中市政府提供
台中市議員李中籲市府優先為街友打疫苗。圖／台中市政府提供

台中市議員李中今建議市政府及中央政府，注射疫苗應參考英國等防疫經驗，讓街友優先施打疫苗，避免防疫出現破口。李中表示，上午他接到市民來電，表示綠空鐵道附近有遊民群聚且未戴口罩，他們基於善意前往規勸，遭遊民拒絕，報案後警察雖有介入，似乎是防疫的一大難題。

中市衛生局表示，疫苗是防疫的關鍵，目前因中央配發的疫苗有限，市府依中央指定接種對象按照優先順序施打，全力鞏固防護網，同時也持續向中央爭取更多疫苗到台中，盼讓全體市民都能盡速施打，度過此波疫情危機。

李中指出，依照國外的防疫經驗，我們中央政府現在頒佈的施打順序，其實忽略了遊民這塊，一般民眾對於戴口罩或居家盡量不要外出的政府政策，都較能理解與配合，但遊民的思維原本就比較不一樣；既然如此，與其讓其趴趴走不小心成為移動傳染源，不如讓他們優先施打疫苗，也降低警察局和社會局人員的風險。

因此，他呼籲市政府與中央政府，未來在疫苗逐步到貨時，一定要審慎思考調整施打順序，讓人數少卻容易成為破口的遊民優先施打，也讓我們的防疫工作能做得更好。

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