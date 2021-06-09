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缺疫苗半夜嚇醒 陳時中：外界難懂國際現實與外力壓力
本土疫情爆發，國內疫苗嚴重不足。國民黨立委呂玉玲今在立院質詢時表示，疫苗不足人民都很急。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，「人民急，我們也非常急，盡全力」，「我絕對比你（指呂）急上十倍」。
陳時中答詢時還自爆，他每天晚上為了疫苗數目，「常睡到一半就嚇醒」，「你（指呂玉玲）真的是有時候很難去了解現在國際的現實與一些外力的壓力」。
呂玉玲詢問，之前陳時中說6月底會有200萬劑疫苗來台，是除了近日日、美兩國送的疫苗外，還有200萬劑？行政院長蘇貞昌回應，「對」，但也強調是希望，盡量爭取，都要上飛機才敢確定講，照買的契約都有他的預定行程。
呂玉玲表示，目前新冠肺炎疫苗普遍不適合18歲以下青少年與兒童施打，那照顧幼兒的幼教人員能否先打？陳時中回應，對老師與幼保人員，目前還在繼續授課的會先讓他們打，未打到的就等暑假完畢前2周再施打第一劑，確保保護力。
陳時中指出，有些相關實驗在做，慢慢有些大藥廠的疫苗可以打到12歲，但12歲以下可能還要等很久，所以幼托等更照顧幼小的老師會先讓他打。
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