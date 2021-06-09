台灣官員比高危老人更早打疫苗 美國醫師：令人失望的排序

國內新冠肺炎疫情仍嚴峻，疫苗成為全民關心的議題。中央流行疫情指揮中心日前公布的施打疫苗順序表，包含11類族群，美國台裔醫師Justin Yang將此跟美國麻州的順序表比較，認為台灣未能運用健保資料庫列出染疫致死危險群，只以接觸風險來排序「令人失望」，希望疾管署要再加油。

Justin Yang日前在臉書批評台灣防疫觀念陳舊引發熱議，7日再度發文針砭台灣的疫苗接種順序。他指出麻州與台灣第一個最大的差異點，就是前者的第一順位除了醫護、看護、警消等風險最高者，還納入染疫後可能重症或死亡的高風險族群，如長照機構住民、遊民，而台灣則是把包括村里長在內的「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」放在醫事人員之後的第二順位。

他認為重症與死亡風險應與接觸風險一起評估，身體健康的官員和村里長即使確診，重症、死亡率也比長照老人與遊民低得多，因此不該擺他們之前。他表示，美國在這方面付出過慘痛代價，去年三到五月，美國染疫病故人數有三分之一、麻州甚至有一半來自長照機構，重災區的安養院幾乎等於「等死院」。因此他建議不但要提高長照機構人員的接種順位，也要建立長照機構每周定期PCR檢測機制，因為等到有病徵才去篩檢，只要查出一位老人染疫，「那個長照機構基本上就完了」，他希望台灣能引以為戒。

Justin Yang也提到，台灣應考慮把遊民和收容所工作人員列入疫苗優先施打名單中。他表示這批人在社會中最被忽視，但也是最容易爆發疫情和高比例重症、死亡的族群，所以在麻州被列入首波施打疫苗對象。

「這一份接種順序的安排，還蠻令人失望的。」Justin Yang指出，台灣目前的順序適用於沒有爆發社區感染時，現在應該要調整到讓高危險群最早打到疫苗，才能降低對醫療量能的衝擊。他認為，「連美國這種沒有健保系統，電子病歷系統超級混亂的國家，都能訂出詳細的施打順位，列出慢性病清單」，而擁有最引以為傲健保資料庫系統的台灣，真的要再加油。

有網友質疑，台灣的疫苗順序表是因應國情制訂，沒有非得仿效美國的必要，而Justin Yang則回應：「請問你台灣國情的意思是：30歲健康的官員應該比你家裡75歲高危險的媽媽早打疫苗嗎？」

疫情指揮中心日前公布研擬中的疫苗接種順序。 圖／聯合新聞網

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