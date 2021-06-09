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北市疑讓一般民眾打疫苗 蘇貞昌：應照優先序列施打
新冠肺炎持續延燒，目前國內疫苗數有限，仍主要供醫療人員，以及第一線防疫人員等施打，不過現傳出北市某診所疑為消耗疫苗，臨時開放一般民眾免費接種疫苗。對此，行政院長蘇貞昌表示，地方政府應依照疫情指揮中心擬的優先順序序列施打疫苗。
針對有地方政府有意自行調整公費疫苗施打順序，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中昨喊出重話，表明如果地方沒有根據中央的目標施打群施打，將減配疫苗。
而現在傳出有台北診所疑似開放一般民眾施打疫苗，蘇貞昌表示，現在疫苗非常珍貴，疫情指揮中心已嚴格規定，提出疫苗施打的優先順序序列，並且要求地方政府依序列造冊，再配發疫苗，也指出，各地方政府應該要照這個序列、造冊來施打疫苗。
蘇貞昌說，希望各地方政府、各個團隊都能嚴謹做到到位，但也希望符合資格民眾，可以打疫苗的就趕快打，這樣才能達到防疫的效果。
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