蘇揆：千萬劑疫苗 8月到位

行政院長蘇貞昌昨（8）日赴立院報告被問及疫苗採購進度，蘇揆表示，預計到8月底前，共會有約1,000萬劑的疫苗到位，相關施打順序將由指揮中心規劃。

疫情指揮中心指揮官陳時中昨日表示，由於COVAX及阿斯特捷利康（AZ）疫苗7月陸續供應來台，預期8月可供應民眾施打的疫苗數量為1,000萬劑；另外針對快篩產品，陳時中在立法院答詢時也表示，將開放家庭用快篩產品的使用，不論是進口或國產公司都應儘快提出申請。

國民黨立委曾銘宗昨日在立院質詢時，不斷要求政府要對染疫死亡國人道歉，向擔任主席的立法院長游錫堃示意，要求暫停其質詢計時，否則他將抗議。蘇揆最後鬆口不只指揮官，他作為行政院長，負全國最高行政責任，看到國民受苦甚至死亡，沒有照顧到百分之百好，他也深感抱歉、遺憾。陳時中則在答詢時表示，每一條生命都是寶貴的，都覺得要盡更多力量，讓這樣的事不再發生，作為中央流行疫情指揮中心指揮官，「我也深感歉意」。

指揮中心昨日公布國內新增219例新冠肺炎確定病例，均為本土個案；確診個案中新增22例死亡，累計本土確診10,493例，死亡308例。昨日確診個案以新北市123例最多，其次為台北市54例，苗栗縣16例，桃園市13例，基隆市八例，彰化縣二例，台南市、新竹市及台中市各一例。

截至目前為止，台灣已取得進口疫苗共計211.6萬劑，扣除已經打完的31.6萬劑AZ及COVAX疫苗，包括正在施打中的41萬劑AZ疫苗、15萬劑莫德納（Moderna）疫苗、日本捐贈124萬劑AZ疫苗；另外，隨著美國贈送台灣的75萬劑疫苗預計6月底到貨後，台灣將獲得的疫苗為286萬劑。

不過，政府對國際採購的疫苗數量近2,000萬劑，其中對AZ疫苗採購量更多達1,000萬劑。陳時中指出，指揮中心去年9月起陸續和COVAX、AZ、Moderna簽約，但進貨狀況不是很穩定，另外因為有些廠出了問題，導致各國搶疫苗力道大，這些數據都不容易掌握，但各種管道都會持續努力。

但陳時中仍然強調，儘管世界各國都在搶疫苗，6月還有其他疫苗會抵台。目前看起來COVAX和AZ疫苗都將延遲，預計7月之後才會進來。指揮中心目標是到8月能有1,000萬劑疫苗供國人施打。

此外，由於國內篩檢量能不夠，陳時中7日鬆口，將鼓勵業者引進能讓民眾在家使用的新冠肺炎快篩試劑，期待紓解緊繃的篩檢量能。陳時中說，不論是進口或國產，若有好的產品都應儘快提出申請。

指揮中心副指揮官陳宗彥說，目前國內已核准的新冠肺炎快篩試劑，都需醫事人員操作，未來看是否有業者引進可自行使用的產品。

商品推薦