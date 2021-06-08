8月底1000萬劑疫苗到位 陳時中：國產疫苗不超過5成

本土疫情嚴峻，中央、地方都呼籲民眾連假別返鄉。無黨籍立委傅崐萁今質詢時問，端午假期能否延後、鐵公路是否暫停，行政院長蘇貞昌答詢說，假期不會延後、鐵公路不暫停，但會實施總量管制，呼籲民眾不要返鄉過節。衛福部長陳時中提及，預計8月底到位的1000萬劑疫苗，國產疫苗不會超過5成。

蘇貞昌今天赴立法院列席報告「紓困振興特別預算第3次追加預算案」編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫）並備質詢。

傅崐萁質詢時指出，既然三級警戒延長至6月28日，民間不應有人流移動，否則會創造更大傳染源，端午節假期不往後延，鐵、公路運輸是否暫停，否則火車持續行駛卻呼籲民眾不移動，是自相矛盾。

蘇貞昌說，鐵公路不會暫停，但政府會實施總量管制，呼籲民眾盡量不要移動；有些民眾搭乘火車是生活、通勤的必要，不見得都是返鄉過節。

此外，國民黨立委孔文吉質詢時質疑政府爭取疫苗不力，蘇揆連忙表示，如果疫情爆發政府才爭取疫苗，確實很不應該，但去年疫情控制良好時，政府已經超前部署購買疫苗，現在也盡全力積極爭；但問題出在供貨商、疫苗交貨遲延，連歐盟都跟疫苗供貨商發生訴訟。

陳時中答詢表示，政府去年就已簽訂疫苗採購合約，當時也一再說明，等疫苗通過EUA會買不到，去年仍被外界質疑政府採購太早，今年卻被說部署太晚，每次公布相關進程都會受到打壓，所以政府在努力的時候不敢對外說。

孔文吉問，國產疫苗7、8月能否研發成功？陳時中說，需依照專家委員會開會審定結果，讓科學、數據來證明；而預計8月底到位的1000萬劑疫苗，國產疫苗不會超過5成。

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