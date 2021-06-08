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三級警戒何時解封？ 柯文哲：疫苗覆蓋率要達7成
疫情三級警戒延至28日，台北市長柯文哲今天表示，疫苗覆蓋率需達7成以上才有群體免疫效果，若在此之前先行解封，感染人數就會上升，還是要先撐到疫苗到再說。
柯文哲下午主持新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）線上防疫因應記者會，媒體詢問三級警戒何時調降。
柯文哲表示，近來各界都要採購、捐贈疫苗，坦言台北市政府也曾想要是否要自行採購疫苗，但是數量和價錢有關聯性，中央政府比起地方政府更具有向國際藥廠討價還價的能力。
他說，粗估目前全球已施打超過20億劑的疫苗量，但台灣施打疫苗率仍低，認為全國疫苗覆蓋率需達70%以上，才有群體免疫效果，若覆蓋率不夠就解禁，感染人數就會上升，國外過去經驗常見這種情況，這是個難題。
柯文哲主張，若疫苗具國際認證且價錢不是太離譜，能買就先買，買多少算多少就先打，目前三級管制仍要撐到足量疫苗到再講。
針對媒體追問現有疫苗種類多，如何看未來可能出現混打狀況。柯文哲表示，自己看過很多論文，先打AZ之後再打BNT或莫德納疫苗，效果似乎更好且沒問題；不過，若反過來先打莫德納或BNT，之後再打AZ，這種混打順序似乎未看到相關論文提及。
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