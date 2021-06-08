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宜蘭溪北、溪南各設疫苗接種中心 拚本周五前完工

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
林姿妙今日早上前往視察疫苗接種中心施工進度。圖／宜蘭縣政府提供
林姿妙今日早上前往視察疫苗接種中心施工進度。圖／宜蘭縣政府提供

國內今日219個本土病例，宜蘭縣零確診，累積84人染疫，居家隔離人數降至90人。隨著疫苗即將到位，縣長林姿妙表示，溪南、溪北各設一處疫苗接種中心，預計6月11日前完工。另外，縣府向勞動部爭取安心即時上工計畫，提供近900個公部門職缺。

兩處疫苗接種中心分別在宜蘭運動公園體育館，以及羅東文化工場，已於6月5日施工，本周五前就會完成。林姿妙今日早上前往視察進度，要求相關單位加緊腳步建置，以便後續運作。

宜蘭運動公園體育館為室內型疫苗中心，羅東文化工場則以活動式鋼構組合屋建置，不只機動性高，也能快速組裝、移動，以利安排他處服務。未來待疫苗到位，兩處各增4條接種動線，每日可供2880人次疫苗注射，再加上醫院、診所，以及120個機動接種分站，宜蘭縣單日接種能量可達1萬人。

至於紓困措施，安心即時上工計畫近900個公部門職缺，分布縣府、各鄉鎮市相關機構，以每小時基本工資160元、每月最高80小時來算，每人每月最高可領1萬2,800元，最長能工作6個月。

宜蘭運動公園體育館是室內型疫苗接種中心。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭運動公園體育館是室內型疫苗接種中心。圖／宜蘭縣政府提供
溪南疫苗接種中心位在羅東文化工場，以活動式鋼構組合屋建置而成。圖／宜蘭縣政府提供
溪南疫苗接種中心位在羅東文化工場，以活動式鋼構組合屋建置而成。圖／宜蘭縣政府提供

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