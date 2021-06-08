聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭溪北、溪南各設疫苗接種中心 拚本周五前完工
國內今日219個本土病例，宜蘭縣零確診，累積84人染疫，居家隔離人數降至90人。隨著疫苗即將到位，縣長林姿妙表示，溪南、溪北各設一處疫苗接種中心，預計6月11日前完工。另外，縣府向勞動部爭取安心即時上工計畫，提供近900個公部門職缺。
兩處疫苗接種中心分別在宜蘭運動公園體育館，以及羅東文化工場，已於6月5日施工，本周五前就會完成。林姿妙今日早上前往視察進度，要求相關單位加緊腳步建置，以便後續運作。
宜蘭運動公園體育館為室內型疫苗中心，羅東文化工場則以活動式鋼構組合屋建置，不只機動性高，也能快速組裝、移動，以利安排他處服務。未來待疫苗到位，兩處各增4條接種動線，每日可供2880人次疫苗注射，再加上醫院、診所，以及120個機動接種分站，宜蘭縣單日接種能量可達1萬人。
至於紓困措施，安心即時上工計畫近900個公部門職缺，分布縣府、各鄉鎮市相關機構，以每小時基本工資160元、每月最高80小時來算，每人每月最高可領1萬2,800元，最長能工作6個月。
疫情快報
▪【疫情專題】累計308例 完整死亡病例分析
▪【今日疫情懶人卡】台南市府攝影官胞弟傳確診 超豐、智邦快篩增26人陽性
▪【整理包】輪到我了嗎？莫德納與AZ疫苗開打時間表出爐 這些人優先施打
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言