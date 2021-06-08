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新冠肺炎疫苗桃園訂每週10萬人大規模接種計畫

中央社 / 桃園8日電

桃園市長鄭文燦今天表示，針對未來大規模新冠肺炎疫苗施打計畫，將設立大型接種站、學校與社區接種站，以及工業區等相關場所接種站，加上醫療院所部分，每週可接種約10萬人。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，鄭文燦今天下午直播說明疫情時表示，針對未來大規模新冠肺炎疫苗施打計畫，將設立大型接種站、學校與社區接種站，以及工業區等相關場所接種站。

鄭文燦說，大型接種站預計設在桃園巨蛋體育館，預估每天可施打6000人，學校與社區接種站預計設立60處，工業區等相關場所將設置至少8個外展接種站，每站每天可接種800人，這3部分加總，預計每週可接種4萬人。

鄭文燦也說，桃園將把原本接種流感疫苗的系統，轉換為新冠肺炎疫苗接種站，包含34家醫院、250地方診所、13間衛生所等，這部分預計每週可提供6萬人接種；整體規劃每週可接種約10萬人。

鄭文燦說，日前在龍潭有清潔隊員執勤時，遇到民眾丟垃圾不戴口罩，甚至辱罵隊員、作勢要毆打，這部分已經依傳染病防治法罰款，並以強制罪移送法辦；清潔隊員染疫風險較高的消毒大隊200人、清潔大隊1000人，都優先納入施打疫苗範圍。

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