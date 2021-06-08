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什麼力量阻擋郭台銘買BNT疫苗？ 民進黨立委不敢對外公佈

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
郭董看似準備充足的疫苗採購，卻出現了許多不能說的秘密，啟人疑竇。（郭台銘臉書）
郭董看似準備充足的疫苗採購，卻出現了許多不能說的秘密，啟人疑竇。（郭台銘臉書）

郭董要捐贈的500萬劑BNT疫苗到底因何卡關，似乎成為羅生門！鴻海創辦人郭台銘近日向指揮中心提交疫苗進口申請，指揮中心日前表示，是缺乏原廠授權書，但民進黨立委林俊憲又在節目上透露授權書不是卡關原因，讓外界更為疑惑。本報連絡永齡基金會時，他們一律以「如果有進一步消息，會對外說明」回答。

指揮中心說法轉彎

郭台銘1日向指揮中心送交採購BNT疫苗申請，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中隨後表示，缺乏原廠授權書「不算是送件」，要依照《藥事法》規定辦理，陳時中也再三強調，必須要有原廠授權，指的是原廠確實有這些貨，並確實願意販售，且保證出貨。

不過陳時中之後又指出，針對郭董購買BNT疫苗原廠授權書進度，陳時中說，有和鴻海聯繫，針對困難部分也有討論如何解決，相關的疫苗EUA（緊急授權）下週也會通過，方便日後進口。反覆的態度也讓外界對於指揮中心的說法霧裡看花。

不能說的秘密？

另外，民進黨立委林俊憲在政論節目上爆料，其實民進黨沒有在擋郭董，郭董的困難不是在原廠授權書，不會用行政去卡死他，但當節目主持人被問到郭台銘到底遇到什麼問題時，林俊憲在沉默一陣子後說：「我真的不方便在這邊講」，到底是怎樣的力量阻擋郭董買疫苗，讓綠委不敢對外公佈？

對此，本報記者也致電永齡基金會執行長劉宥彤，詢問疫苗是否有遭到卡關的狀況，劉宥彤僅表示「如果有進一步消息會對外說明」，事實上，她與郭董、永齡基金會的粉專也已經6天沒有針對疫苗問題發文，似乎也不方便透露過多細節，似有難言之隱。

民眾急需疫苗

民間對郭董這批疫苗正高度期望，但為何出現這麼多轉彎的說法？且綠營也沒有提及過去常提的「中國阻攔說」，看似準備齊全的疫苗採購卻出現如此多疑點。政府與部會最好要出面說清楚，否則郭董的一片好意會因為「說不出的苦」而消耗殆盡，民眾還是無法獲得期盼中的疫苗。

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