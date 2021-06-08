各國疫苗都遲到 可惜政府未說清楚

不只是台灣急需疫苗，各國都搶破頭！台灣對外訂購2000多萬劑疫苗，如今僅到貨87.66萬劑，以致疫情看似沒有盡頭。但綜觀國際，如菲律賓、法國、瑞士、義大利與德國等國與許多開發中國家，莫德納、輝瑞與AZ疫苗與COVAX平台都出現交貨延遲的狀況。政府一直沒有對外釋疑，以致民眾呼求疫苗的聲音得不到回應。

代工AZ疫苗短缺

疫情中心指揮官陳時中8日於立院備詢時表示，因為負責代工的泰國出現產程問題，COVAX提供的AZ疫苗將會晚1個月到貨。向泰國購買代工AZ疫苗的菲律賓，也在1日就由總統顧問康謝普遜透露，泰國第二批預定交貨給菲國的130萬劑AZ疫苗，將降至117萬劑，交貨時間也從7月延後到8月。

西方主力疫苗BNT、莫德納與AZ其實都有出現疫苗供貨延遲與不足的現象。除了台灣向莫德納預定505萬劑疫苗，目前僅來15萬劑外，法國、瑞士與義大利也曾在1月表示，2月份可收到的疫苗數量將比原定少2成，法國獲得的BNT也比原本預期的量280萬少20萬。

原料短缺難出貨

德國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、拉脫維亞等國也曾於1月對於BNT延遲交貨1個月感到不滿，希望歐盟要求藥廠說明出貨情況。歐盟甚至因為不滿AZ疫苗延遲出貨，於3月禁止歐洲生產的AZ疫苗出口。綜合原因很多，即使莫德納去年就願意釋出專利，但原物料短缺也讓疫苗製造發生困難。

原訂於6月底要交貨2.5億劑疫苗的COVAX平台，目前也僅送出7770萬劑疫苗，COVAX平台極度倚賴印度血清研究所生產的疫苗，但印度疫情大爆發，導致印度政府禁止製造的疫苗出口，讓COVAX疫苗出現短缺。訂購疫苗數為總人口13倍的加拿大，疫苗卻短缺到將原訂第二劑施打時間推遲16周。

政府未能理解民瘼

無論何種西方疫苗，在全世界都出現疫苗短缺貨延遲交貨的現象，但蔡政府一直沒有細講明白，以致民怨四起，民眾期盼施打疫苗恢復日常生活運行，政府卻遲遲催不到疫苗，全國第三級警戒也一延再延至28日，使民眾眼見疫情不知何時結束，但政府一再向人民展現購買疫苗的決心卻少了細節、過程，無法安撫民眾。

圖為各項疫苗來源短缺國與原因

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