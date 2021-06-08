10劑疫苗可供11人施打？醫師專業解釋讓網友大讚「長知識」

新竹縣竹北市衛生所的同仁因為細心專業，將1790劑疫苗接種了1955人，成功多打了165人，將藥劑發揮到淋漓盡致，不浪費任何一滴，也引起了外界的好奇與討論，重症科醫師陳志金在臉書上對此就做出解釋，「1瓶AZ疫苗是有可能供給11人次施打的」。

陳志金在臉書「Icu醫生陳志金」圖文並茂地寫道，日本捐給台灣的AZ疫苗不是124萬「瓶（vial）」，而是124萬「劑（dose）」，也就是可以提供給124萬人次施打。而1瓶有10劑，可供10個人次施打，但如果能再省一點的話，使用「低殘留空針Low dead space syringe」，1瓶AZ疫苗就可以再多增加一個人次，也就是可供給11人次施打。

陳志金解釋這是因為原廠再填充的時候，考慮到每支空針都有可能殘留一些疫苗在針頭和接頭的地方，「所以，就把這些可能會被丟棄的量，補足到每一瓶」。

他進一步說明表示，傳統針頭的殘留量是0.09mL，10個人施打就會殘留0.9mL，「所以一瓶的量，大約要有5.9mL（我的猜測是，每一瓶會有6mL）」；如果改用「低殘留空針」，殘留量就會下降到0.003mL，省下的（0.087mLx10=0.87mL）就足夠多讓一個人注射。

陳志金說這個做法在澳洲、英國、加拿大都有公開說明，但各國政府認為如果剩下的量足夠0.5mL就可以多打一個人，但若不足0.5mL，則不建議和其他瓶殘餘的量去拼湊。

貼文一出引來許多網友們熱烈討論，「感謝阿金醫師讓我長知識」、「原來光是針頭就這麼多學問，長知識了」、「多一點用心就可以多救一些人」、「我們醫院的確平均開一瓶能打11個人」、「我們醫院注射室必須稱讚，9成一瓶可抽到12人」、「注射醫護人員好厲害呀」、「這是常識，要看抽的人是否細心」。

陳志金醫師在臉書上以圖文方式解說疫苗施打。 圖／翻攝自「Icu醫生陳志金」臉書

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