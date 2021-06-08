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莫德納疫苗禮讓孕婦優先？陳其邁：是科學、非政治問題

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，目前檢視國際的資料，莫德納疫苗對懷孕者相對是比較安全，要看科學證據，「這是科學的問題，不是政治的問題。」記者徐如宜／翻攝
高雄市長陳其邁表示，目前檢視國際的資料，莫德納疫苗對懷孕者相對是比較安全，要看科學證據，「這是科學的問題，不是政治的問題。」記者徐如宜／翻攝

國外有孕婦、新生兒染疫案例，近期北部有染疫孕婦出現呼吸窘迫等症狀，緊急剖腹產，國內尚未將孕婦納入公費疫苗優先對象，疫苗專家、高醫院長鍾飲文呼籲，首批莫德納疫苗應禮讓孕婦優先。高雄市長陳其邁今天在防疫記者會表示，目前檢視國際的資料，莫德納疫苗對懷孕者相對是比較安全，要看科學證據，「這是科學的問題，不是政治的問題。」

陳其邁表示，高醫院長鍾飲文是國內COVID-19疫苗審查小組的召集人，每天晚上的專家會議，鍾院長都會出席。以目前的證據和鍾院長的建議，尤其是在一到三類的醫護和防疫人員，如果是懷孕者，目前檢視國際的資料，莫德納疫苗相對是比較安全。

陳其邁說，高雄市政府在疫苗施打部分，會針對疫苗的特性、安全性和效價，來作施打優先順序的安排，但還是要看科學的證據。疫苗怎麼打？疫苗是否安全有效？對哪些族群有效？或者臨床試驗到底是在哪一個國家舉行？怎麼做？而且在效價的評估、安全性的評估等等，市府尊重國內的專家會議審查，有科學的證據，專家有一致的看法，確定施打疫苗假安全無虞，才能進行施打工作。

陳其邁表示，專家小組會對疫苗做整體評估，因為現在還沒看到資料到底是怎樣，安全性和效價如何，就交給專業評估，「這是科學的問題，不是政治的問題。」

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