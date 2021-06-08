聽新聞
test
0:00 / 0:00
莫德納疫苗禮讓孕婦優先？陳其邁：是科學、非政治問題
國外有孕婦、新生兒染疫案例，近期北部有染疫孕婦出現呼吸窘迫等症狀，緊急剖腹產，國內尚未將孕婦納入公費疫苗優先對象，疫苗專家、高醫院長鍾飲文呼籲，首批莫德納疫苗應禮讓孕婦優先。高雄市長陳其邁今天在防疫記者會表示，目前檢視國際的資料，莫德納疫苗對懷孕者相對是比較安全，要看科學證據，「這是科學的問題，不是政治的問題。」
陳其邁表示，高醫院長鍾飲文是國內COVID-19疫苗審查小組的召集人，每天晚上的專家會議，鍾院長都會出席。以目前的證據和鍾院長的建議，尤其是在一到三類的醫護和防疫人員，如果是懷孕者，目前檢視國際的資料，莫德納疫苗相對是比較安全。
陳其邁說，高雄市政府在疫苗施打部分，會針對疫苗的特性、安全性和效價，來作施打優先順序的安排，但還是要看科學的證據。疫苗怎麼打？疫苗是否安全有效？對哪些族群有效？或者臨床試驗到底是在哪一個國家舉行？怎麼做？而且在效價的評估、安全性的評估等等，市府尊重國內的專家會議審查，有科學的證據，專家有一致的看法，確定施打疫苗假安全無虞，才能進行施打工作。
陳其邁表示，專家小組會對疫苗做整體評估，因為現在還沒看到資料到底是怎樣，安全性和效價如何，就交給專業評估，「這是科學的問題，不是政治的問題。」
疫情快報
▪【疫情專題】累計308例 完整死亡病例分析
▪【今日疫情懶人卡】台南市府攝影官胞弟傳確診 超豐、智邦快篩增26人陽性
▪【整理包】輪到我了嗎？莫德納與AZ疫苗開打時間表出爐 這些人優先施打
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言