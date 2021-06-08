影／南投縣自購疫苗沒非BNT不可 林明溱：買到最重要

面對新冠肺炎全國死亡人數達到308人，南投縣政府目前以能買到疫苗為優先，縣長林明溱強調籌款以輝瑞病苗為首選，如果BNT輝瑞疫苗有實際困難，不排斥採購莫德納、嬌生公司的疫苗，「因為沒有什麼會比救人命更優先的了」，一旦這80萬劑疫苗買到、送達，只求南投縣民能優先施打，剩餘的樂見中央分配給其它縣市最需要的施打對象。

林明溱說，「這是救命的錢，是救南投縣49縣縣民的生命的錢，一點都不能省」，向中央請求緊急授權採購疫苗，將依照中央流行疫情指揮中心公布的「地方政府或企業申請COVID-19專案輸入流程」，檢送資料審查及辦理相關事項，以進口80萬劑WHO認證的BNT輝瑞疫苗為優先，懇求中央比照同意美日緊急授權進口。

南投縣政府指出，南投縣人口老年化比例超過18%，是新冠肺炎疫情的易重症致死的族群，因此籌足6.4億元，希望中央同意讓BNT輝瑞疫苗盡快早日進來，讓南投縣和全國民眾都能夠施打，用進口疫苗來保護大家的生命。

林明溱表示，並沒有非要買BNT輝瑞疫苗不可，只是BNT輝瑞是目前市面上品質最好的疫苗，如果15萬劑莫德納疫苗上月底順利抵台，明天能夠開始分配施打，加上CDC將直接受理美國捐贈的75萬劑疫苗，及已送達的日本124萬劑AZ疫苗，只要能夠獲得「緊急使用授權（EUA）」的疫苗，都是可以考慮購買的疫苗。

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