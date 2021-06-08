快訊

人頭戶房貸爆28戶核3.5億！金管會出手重罰兆豐銀千萬

水流屍打撈上岸確診新冠肺炎 生前發燒曾到車行歸還租金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南投縣自購疫苗沒非BNT不可 林明溱：買到最重要

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣政府表示目前以能買到疫苗為優先，縣長林明溱強調如果BNT輝瑞疫苗有困難，不排斥採購莫德納、嬌生的疫苗。記者黑中亮／攝影
南投縣政府表示目前以能買到疫苗為優先，縣長林明溱強調如果BNT輝瑞疫苗有困難，不排斥採購莫德納、嬌生的疫苗。記者黑中亮／攝影

面對新冠肺炎全國死亡人數達到308人，南投縣政府目前以能買到疫苗為優先，縣長林明溱強調籌款以輝瑞病苗為首選，如果BNT輝瑞疫苗有實際困難，不排斥採購莫德納、嬌生公司的疫苗，「因為沒有什麼會比救人命更優先的了」，一旦這80萬劑疫苗買到、送達，只求南投縣民能優先施打，剩餘的樂見中央分配給其它縣市最需要的施打對象。

林明溱說，「這是救命的錢，是救南投縣49縣縣民的生命的錢，一點都不能省」，向中央請求緊急授權採購疫苗，將依照中央流行疫情指揮中心公布的「地方政府或企業申請COVID-19專案輸入流程」，檢送資料審查及辦理相關事項，以進口80萬劑WHO認證的BNT輝瑞疫苗為優先，懇求中央比照同意美日緊急授權進口。

南投縣政府指出，南投縣人口老年化比例超過18%，是新冠肺炎疫情的易重症致死的族群，因此籌足6.4億元，希望中央同意讓BNT輝瑞疫苗盡快早日進來，讓南投縣和全國民眾都能夠施打，用進口疫苗來保護大家的生命。

林明溱表示，並沒有非要買BNT輝瑞疫苗不可，只是BNT輝瑞是目前市面上品質最好的疫苗，如果15萬劑莫德納疫苗上月底順利抵台，明天能夠開始分配施打，加上CDC將直接受理美國捐贈的75萬劑疫苗，及已送達的日本124萬劑AZ疫苗，只要能夠獲得「緊急使用授權（EUA）」的疫苗，都是可以考慮購買的疫苗。

新冠疫苗

延伸閱讀

林明溱：南投縣府委託盛弘醫藥 買80萬劑BNT疫苗

三級警戒再延長 南投縣長林明溱：治標不治本

陳時中不讓林明溱買疫苗 黃子哲：他得不到你也別想要

審核疫苗有那麼簡單？女醫搬法條打臉林明溱：欺負南投人不懂法律

相關新聞

打新冠疫苗前「吃普拿疼」恐礙抗體產生？張上淳解答

新冠疫苗即將擴大施打，不少人擔心接種疫苗後會產生嚴重不適感，多備妥解熱鎮痛劑、普拿疼等退燒藥及抗發炎藥物，是否會影響抗體...

10劑疫苗可供11人施打？醫師專業解釋讓網友大讚「長知識」

新竹縣竹北市衛生所的同仁因為細心專業，將1790劑疫苗接種了1955人，成功多打了165人，將藥劑發揮到淋漓盡致，不浪費任何一滴，也引起了外界的好奇與討論，重症科醫師陳志金在臉書上對此就做出解釋，「1瓶AZ疫苗是有可能供給11人次施打的」。

民間買疫苗卡關 政府決定不繞圈子「準備和嬌生開會、已發訊BNT」

佛光山欲協助政府取得50萬劑嬌生疫苗，鴻海集團創辦人郭台銘要爭取德國BNT疫苗；衛福部長陳時中今天表示，兩個單位都很熱心...

北市診所醫護跑新北打疫苗？ 北市：不可能

傳出有台北市基層診所醫護因為等不及，已經跑去新北施打疫苗，台北市衛生局長黃世傑表示，不可能。至於為什麼有些醫護後來沒打疫...

宜蘭溪北、溪南各設疫苗接種中心 拚本周五前完工

國內今日219個本土病例，宜蘭縣零確診，累積84人染疫，居家隔離人數降至90人。隨著疫苗即將到位，縣長林姿妙表示，溪南、...

立委要求疫苗採購速度加快 蘇貞昌：是供貨出問題

針對疫苗何時到貨提供民眾施打，立委孔文吉表達人命關天分秒必爭，要求政府加快採購速度，行政院長蘇貞昌在答詢時表示「是供貨出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。