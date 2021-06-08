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避免特權插隊 指揮中心：未依順序接種將調整配量
新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗供不應求，雲林縣長張麗善的哥哥張榮味被質疑特權接種，指揮中心今天表示，未依照順序接種將調整配量，盡量避免特權接種爭議發生。
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午記者會中說明，41萬劑牛津AZ的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗於5月26日撥出第一批時，已經暫緩第1、2、3類高風險對象的同住家人施打。
有媒體提問，指揮中心是否認定張榮味不應該施打新冠肺炎疫苗，未來有無規劃開罰，陳宗彥表示，中央還是希望地方依照指揮中心制定的順序施打，今天全國防疫會議已再次提醒縣市衛生單位，一定要依照接種類別跟順序施打。
媒體3度提問如何避免特權插隊接種，陳宗彥僅說，若出現非優先順序施打對象接種疫苗狀況，會依照違反施打順序的事實，調整地方疫苗配量，利用疫苗配發數量，來調節並要求地方依照疫苗接種順序對象施打。
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