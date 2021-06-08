張榮味被質疑特權打疫苗 張麗善：一切符合規定

有媒體寫到雲林縣長張麗善的哥哥張榮味已施打AZ疫苗，質疑縣府耍特權，張麗善今天強調，自己身為地方疫情指揮官，張榮味與她住在前後院，符合中央明訂前3類對象同住者。

根據網路媒體「上報」報導，1957年出生、未滿65歲的張榮味並非是第8類「65歲以上長者」，更不是醫護警消或符合中央明訂前3類對象，但已經打完AZ新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，質疑雲林縣府耍特權。

張麗善今天凌晨接受中央社記者電訪時表示，自己是地方疫情指揮官，她與哥哥張榮味住前後院，自然相處時間多，有時也會一起用膳，所以符合中央及地方政府防疫人員及高接觸風險第一線工作人員等實施計畫，第1類至第3類對象之同住者公費接種疫苗對象。

張麗善指出，張榮味施打疫苗的時間，比中央流行疫情指揮官陳時中宣布第1類至第3類對象之同住者施打政策暫停更早，因此無耍特權之說，一切符合規定。

商品推薦