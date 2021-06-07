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國產疫苗言論掀波 陳培哲：5月底已請辭才發表意見
中央研究院院士陳培哲日前發表國產疫苗言論，遭媒體人周玉蔻質疑有違專業倫理。陳培哲今天表示，5月底已辭去專家小組委員，之後才向媒體發表國產疫苗意見。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗需求迫切，陳培哲日前接受媒體訪問，質疑國產疫苗開發選錯技術，全採用尚未通過國際核准的蛋白質次單位疫苗，以國際標準來看，7月不可能通過審查。
媒體人周玉蔻今天在臉書（Facebook）發文，指陳培哲身為衞福部食藥署的國產疫苗療效評估方法專家會議成員，發言有違專業倫理，昨天已請辭專家小組委員資格。
陳培哲告訴中央社記者，周玉蔻的訊息有誤，他早已在5月份就請辭疫苗審查委員。
陳培哲說，過去他擔任疫苗審查委員，但後來發現委員會難維持專業與公正性，自己已無法有所貢獻才請辭，請辭後才接受媒體訪問發表對國產疫苗言論。
記者追問為何認為委員會難維持專業與公正性，陳培哲僅表示，會議有簽保密協定，無法透露內容，這只是他的自身感受。
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