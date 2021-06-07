母明天施打疫苗「先哭著交代後事」 他無助：怎給母信心？

我國新冠疫情嚴峻，但卻不是想打疫苗就都打得到，須依照指揮中心研議的疫苗接種順序。對此，卻有一名網友分享，自己的媽媽是第一類身份，但卻非常害怕打疫苗，深怕打後的後遺症發生在自己的身上，甚至因此開始邊哭邊交代後事，讓他無奈直呼「明天送她去打疫苗前，我該怎麼給她信心？」

原PO在PTT上以「家人害怕打疫苗要怎麼安撫情緒」為題發文，自己的媽媽是第一類身分，而平常的工作沒什麼接觸風險，本來也沒有很急著要打疫苗，但身邊的人都開始建議她去打疫苗，但媽媽卻還是說明自己很怕打針，也很怕疫苗的副作用發生在自己身上，也提到有同事打了疫苗之後，發燒好幾天，這些種種的原因都讓她很擔心，甚至邊說邊哭開始交代後事，寫了一張存款還有保險箱的清單給原PO。

對此原PO認為，媽媽有點反應過度了，自己也很認真在安撫她，且不斷向她說嚴重副作用發生的機率其實很低，再加上打疫苗的副作用比起染疫的後果要小得多，但媽媽還是非常不安，自己也只能安慰她，而看著媽媽這麼難過卻無能為力，便想藉此發文詢問網友「想請問一下大家有什麼建議嗎？明天送她去打疫苗前，我該怎麼給她信心？」

此文一出，不少網友便貼心分享許多開導說詞，「血栓機率比你被雷劈到還低，你媽如果敢下雨天出門，她應該就沒需要怕血栓，而且一堆醫生都打了，醫生會比你媽傻嗎」、「發燒是免疫反應的表現喔，別太擔心」、「走在路上不怕被雷打的話，就不用擔心血栓」、「就算血栓也能治療」、「疫苗可以防止確診者變重症，重症更痛苦」、「老年人打副作用比較低，不用擔心」。

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