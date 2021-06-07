部署大規模疫苗施打 高市單日最高接種逾5萬人

為部署大規模疫苗施打計畫，高雄市長陳其邁今天表示，高雄市結合體育館、高中職校園、社區活動中心及醫療院所，單日最高共可施打5萬250人，疫苗下來就會用最快速度接種。

高雄市政府下午召開防疫會議，高雄市長陳其邁會後主持防疫記者會時指出，為對抗新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，高雄市將設置大型、中大型、中型、小型接種站共150站以上，預估全市單日可接種5萬250人。

陳其邁表示，只要6月中疫苗從中央下來，高市就能快速讓優先施打對象完成接種。他感謝1000名熱血醫護支援疫苗接種計畫，由於還需要人力，希望有意願者踴躍報名參與。

根據高市大規模快速接種規劃，將在全市4處體育館設置大型接種站，單日可接種9600人；中大型接種站則規劃在25間高中職校園進行，單日可施打1萬5600人；中型接種站則在53處社區活動中心，單日可處理7950人；小型接種站包括76間合約醫療院所，單日共可施打1萬7100人。

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