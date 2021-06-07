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Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

林明溱：南投縣府委託盛弘醫藥 買80萬劑BNT疫苗

中央社 / 南投7日電

南投縣長林明溱今天指出，縣政府已自籌新台幣6.4億元委託盛弘醫藥公司準備購買80萬劑輝瑞BNT疫苗，期待中央、地方及藥商共同合作，希望中央儘快核發緊急授權給藥商。

南投縣政府今天下午召開記者會，宣布縣府委託藥商代為購買輝瑞BNT疫苗。林明溱及南投縣副縣長陳正昇等人出席記者會。

林明溱表示，美國將捐贈75萬劑疫苗，日本贈送124萬劑AZ疫苗，但國內包括佛光山、鴻海創辦人郭台銘申請採購疫苗都還沒有獲得緊急使用授權，南投縣府決定自籌6.4億元，委託盛弘醫藥股份有限公司準備購買80萬劑輝瑞BNT疫苗。

林明溱說，縣府是全心全力配合中央防疫，如果能成功採購80萬劑疫苗，等於協助中央紓緩全台疫苗不足下台灣人民的焦慮及憂心，他最期待的是中央、地方政府及藥商共同合作，更希望中央儘快核發緊急授權給縣府委託的藥商。

陳正昇表示，縣府在5月26日函請中央同意開放縣市政府採購BNT疫苗，6月1日中央回文後，縣府自籌6.4億元，請藥商依照中央流行疫情指揮中心公布的「地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」，檢送資料審查及辦理相關事項，進口世界衛生組織（WHO）認證的BNT疫苗80萬劑。

南投縣府委託的盛弘醫藥股份有限公司屬於敏盛醫療集團，除了接受南投縣府委託購買BNT疫苗外，日前也接受花蓮縣政府的委託準備購買65萬劑疫苗，將購買嬌生、莫德納、AZ、BNT等疫苗。

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