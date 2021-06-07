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陳時中：疫苗採購不算晚 是供貨問題
國內疫情嚴峻，新冠肺炎疫苗供不應求，指揮中心指揮官陳時中今天強調，台灣疫苗採購不算晚，去年9月就開始簽約，現在是供貨問題，全世界都在搶貨。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，今天在中央流行疫情指揮中心疫情記者會上，媒體提問治療藥物的採購與存貨是否足夠，以及是否預採購新藥，以免發生像疫苗搶不到的狀況。
指揮官陳時中回應，會注意相關藥物狀況，但他強調，台灣採購新冠肺炎疫苗，買得不算晚，去年9月底就開始簽約，現在是供貨問題，全世界都面臨搶貨情況。
此外，先前陳時中透露將研議開放選擇接種的疫苗廠牌，媒體今天追問此事，陳時中回應，目前僅AZ疫苗可施打，未來若有多種疫苗，也要視施打地點是否適合，選擇疫苗施打時間也可能會延後，但仍尊重民眾選擇。
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