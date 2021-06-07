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Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

北市醫院尚有6900劑疫苗 柯文哲：不打乾脆繳回

中央社 / 台北7日電

莫德納疫苗預計9日開打，台北市長柯文哲表示，北市醫院尚有6900劑AZ疫苗未施打，顯然醫護正在觀望有沒有別的疫苗可以打，這些不打的疫苗乾脆繳回來算了。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，國內首批15萬劑莫德納（Moderna）疫苗於5月28日抵台，預計9日開始讓第1類接種順位風險1、2級、未打過疫苗的醫護優先接種。

台北市衛生局表示，北市首波預計獲配1.7萬劑莫德納疫苗，施打順序依照中央規範，發送給醫院，讓第1線醫護人員優先施打，但不會讓任何人可以自由選擇要打哪個廠牌的疫苗。

柯文哲今天下午在北市防疫記者會上表示，市面上有多個廠牌的疫苗是個大問題，統計上來看，AZ跟莫德納，民眾一定是挑莫德納，若將來還有國產的可以選，問題一定更大，到底能不能讓人民自由選擇廠牌，是個有趣的題目。

柯文哲指出，目前北市有造冊的對象差不多都打完了，剩下6900劑AZ疫苗在醫院裡，顯然醫院裡的醫護還在觀望要打哪牌的疫苗，「要打就打，不打乾脆繳回來算了，給那些要打的人打」。

至於1.7萬劑莫德納疫苗如何配發？柯文哲說，AZ疫苗已經打完的醫院就優先給，AZ疫苗還很多的就給少一點。

新冠疫苗

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