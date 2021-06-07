台採購抗體藥物遭美撤銷EUA？ 張上淳：非同款

新冠肺炎疫情延燒，指揮中心緊急採購更多藥物，其中包含單株抗體藥物，但網路上傳出採購藥物遭美國撤銷緊急使用授權（EUA），專家諮詢小組召集人張上淳今天澄清並非同款。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）重症、死亡人數不斷增加，中央流行疫情指揮中心緊急向國外採購最新抗體藥物及高流量鼻管治療儀，本週陸續抵台。

今天下午指揮中心記者會中，有媒體提及，網路上流行一篇文章，寫到一名美國醫師指出，Bamlanivimab這款藥物對新冠肺炎無效，美國食品藥物管理局（FDA）在4月撤銷EUA，造成外界擔憂指揮中心考慮購買的單株抗體藥物是否包含此款。

張上淳澄清，過去有2家廠商的3種抗體藥物被美國FDA緊急授權，但起初效果不錯的其中一種單價單株抗體藥物，經過後續臨床使用，才發現該藥對某些變異株效果不佳，所以被撤銷緊急授權，他強調台灣接洽的抗病毒藥物並沒有被撤銷緊急授權。

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