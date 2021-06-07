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重災區新北能獲多少疫苗？ 侯友宜：中央沒跟我們說

聯合報 / 記者張睿廷張哲郢李成蔭／新北即時報導
侯友宜表示，中央還沒跟新北說會配送多少疫苗，但希望數量能多一點，讓新北挺過這一關。圖／擷至侯友宜臉書
侯友宜表示，中央還沒跟新北說會配送多少疫苗，但希望數量能多一點，讓新北挺過這一關。圖／擷至侯友宜臉書

中央近期將配發15萬劑莫德納、124萬AZ疫苗，外界好奇位處重災區的新北市可獲得多少劑量？市長侯友宜今表示，中央目前還沒告知市府，但希望中央能給高風險區多一點疫苗，讓他們增強防疫能量。

侯友宜表示，希望中央在政策上能考慮配送多一點疫苗到高風險區，新北已經做好準備，只要配發的數量越多，他們的防疫能力就會越強。

衛生局長陳潤秋補充，目前新北1到3類還有2.1萬人沒有施打疫苗，不過第1類接種的比例算是相當高。

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