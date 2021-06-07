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Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

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去哪接種公費疫苗？ 打開LINE「按三鍵」就能查

聯合新聞網 / 綜合報導
公費新冠疫苗開打。疫苗示意圖。(歐新社)
公費新冠疫苗開打。疫苗示意圖。(歐新社)

公費疫苗開打，指揮中心列出優先接種疫苗的族群，目前提供前三類族群先行施打，且6/7起全民都可免費打疫苗。若要找尋可接種疫苗的醫療院所，只要透過LINE就可「3鍵」完成查詢。

根據指揮中心規定，接種疫苗的優先族群分別是醫事人員、中央與地方防疫人員（包含機場CIQS人員）、高接觸風險第一線人員（航空機組員、防疫旅館員工、防疫專車駕駛）、因特殊情形必須出國者、長照、社福機構人員、75歲以上、警察、憲兵、軍人、65至74歲、19至65歲的嚴重疾病高風險群、50至64歲。

指揮中心日前表示，6/7起全民都可免費施打疫苗，目前開放前三類人員接種疫苗，除透過Google Maps查詢外，也可透過LINE查詢可接種疫苗的醫療院所。

民眾只要打開LINE，點選最下面選單右邊的「錢包」，接著點入「LINE熱點」，在搜尋引擎中輸入「Covid-19疫苗公費接種院所」，就會出現可接種疫苗的院所。此外，也可透過此方式搜尋「Covid-19快篩站」、「實聯制餐廳」等。

民眾可透過LINE找尋可接種疫苗的醫療院所。圖／翻攝自LINE
民眾可透過LINE找尋可接種疫苗的醫療院所。圖／翻攝自LINE

新冠疫苗 LINE

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