莫德納疫苗將驗畢 低溫封緘後即可配送

國內莫德納疫苗即將開打，衛福部食藥署表示，因採用不同的無菌試驗法，故提前至今天傍晚驗畢，之後在攝氏零下20度倉儲封緘，預計明天起配送，9日開放第一線醫護接種。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台灣採購505萬劑莫德納（Moderna）疫苗，首批15萬劑於5月28日抵台，原定6月11日才能檢驗完畢，目前提前至今天就能驗畢。

中央流行疫情指揮中心昨天表示，第1類接種順位風險1、2級醫護人員，仍有7萬多人尚未接種疫苗，故首波將配發7萬劑莫德納疫苗給上述人員接種。

食藥署長吳秀梅今天接受媒體電話聯訪表示，莫德納疫苗檢驗預計在傍晚完成，能提前完成檢驗的關鍵，在於原本的無菌測試需14天，但目前使用自動培養法，可加速至7天完成。

吳秀梅說，傍晚檢驗完成後，工作人員將在零下20度低溫倉儲下，在疫苗外盒貼上藥品檢查證，完成封緘作業，預計明天開始配送，9日開放第一線醫護人員接種。

至於美國將提供台灣75萬劑疫苗，儘管疫苗廠牌仍未知，但吳秀梅表示，相關疫苗的緊急使用授權（EUA）正在努力推動中，將召開專家會議討論，希望本週完成。

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