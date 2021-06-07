沒疫苗打惹民怨 醫曝關鍵：搶在高風險群前打不會有利

國內疫情嚴峻，全台國人都相當期盼能接種疫苗，指揮中心也已開始按照優先族群安排施打。前立委、醫師林靜儀表示，搶在高風險族群前施打疫苗，恐怕導致高齡者染疫塞爆醫院，造成醫療量能緊繃，一般人無法就醫的窘境。

根據指揮中心規定，接種疫苗的優先族群分別是醫事人員、中央與地方防疫人員（包含機場CIQS人員）、高接觸風險第一線人員（航空機組員、防疫旅館員工、防疫專車駕駛）、因特殊情形必須出國者、長照、社福機構人員、75歲以上、警察、憲兵、軍人、65至74歲、19至65歲的嚴重疾病高風險群、50至64歲。

林靜儀解釋，疫苗除了讓接種個體產生免疫能力之外，也在群體普遍施打之後，造成群體免疫力。有些人抱怨自己無法接種疫苗，但以每年流感疫苗而言，也都是針對感染後死亡率高、感染傳播機會大的族群優先施打，之後才逐步開始一般民眾接種計畫。

林靜儀強調，「先把高風險群守下來，也是降低醫療量能需求的重要關鍵，否則高齡者染疫塞爆醫院之後，連青壯年接受醫療照護的機會都會受到影響」，她直言，「搶在高風險群之前打疫苗你不會比較有利啦」。

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